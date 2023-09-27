شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي: قرار رحيلي عن الأهلي في الوقت المناسب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد حمدي فتحي المحترف المصري بصفوف الوكرة القطري، أن قرار رحيله عن النادي الأهلي جاء في التوقيت المناسب.

وتحدث فتحي خلال تصريحات تليفزيونية: رحلت عن الأهلي بعد أن كانت فترة جيدة جدًا لي مع النادي وحصدت خمس بطولات واحترفت في الوقت المناسب للاحتراف وانتقلت لنادٍ محترم ولديه طموح.

وتابع: ما زالنا في بداية الموسم ونسير في الدوري بشكل جيد وكنا نتمنى الاستمرار في بطولة دوري أبطال آسيا ولكن لم يحدث نصيب،تركيزنا حاليًا على تقديم موسم جيد واسعاد جماهير الوكرة.

وأضاف: النادي لديه طموح ونريد أن نحقق شيئًا جيدًا لنادي الوكرة، ولا يكون هدفنا المركز الثاني أو الثالث في الدوري نريد أن ننافس على الدوري وهذا هو طموحي.

وأشار: الدوري القطري قوي جدًا، كل الفرق دعمت صفوفها بصورة جيدة مثل السد والدحيل والعربي وأندية كثيرة، الدوري صعب والذي لايركز في البداية سيتعب في النهاية.

واستكمل: أشكر جمهور الأهلي.. منذ اليوم الأول لي في النادي وهم يساندونني، حتى أثناء فترة إصابتي لذا عدت أفضل وأقوى مما كنت.

واختتم: أشكر جمهور الأهلي على حبهم لي وتقديرهم، وأشكرهم لأنهم يأتوا إلى مباريات الوكرة من أجل مساندتي، واتمنى لهم كل التوفيق.