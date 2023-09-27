البرلمان الأوروبي يبدأ مفاوضات انضمام أوكرانيا نهاية 2023

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عن أملها في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدافيا إليه، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الأربعاء).

وفي لقاء أجرته مع "يوروبيين نيوزروم"، قالت روبرتا ميتسولا، ردًا على سؤال حول الموعد الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لتوسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2030: "بدلًا من التركيز على التاريخ مع أنه من الجيد أن يكون هناك تاريخ مطروح على الطاولة، لنركز على بدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية العام على ما نأمل".