شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر رابطة المدّعين العموم بلندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وفد المملكة برئاسة ‏معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في مؤتمر الرابطة الدولية للمدّعين العموم، الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن بعنوان "الطبيعة المتغيرة للجريمة في القرن الحادي والعشرين: التحديات والاستجابات". واستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام، بحضور وفود من النيابات العامة على مستوى العالم، إضافة إلى المنظمات والجمعيات الدولية.

وشملت القضايا التي تناولها المؤتمر آليات مكافحة الجرائم عبر الوطنية ومكافحة الإرهاب، وجرائم الإتجار بالأشخاص، وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وسبل تطويرها، وطلبات تسليم المجرمين، وتبادل المعلومات.

لقاءات لطرح أهم القضايا

وعلى هامش المؤتمر التقى "المعجب" بالنائب العام البريطانى "فيكتوريا برينتس" ومدير النيابات العامة لإنجلترا "وويلز ماكس هيل"، وتناولوا المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة في التعاون القضائي، وأجرى معاليه عدةَ لقاءات ثنائية مع عدد من النواب العموم، لمناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات العمل القضائي وإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في حوكمة الإجراءات العدلية الجزائية التي تباشرها النيابة العامة، والأساليب المثلى في الرقمنة لتلك الإجراءات ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.

من جهة أخرى التقى النائب العام بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد "طارق أحمد ويمبلدون"، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات بين البلدين.