شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك السابق يهدد الأهلي من ضم فتوح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المؤقت السابق، والمرشح الحالي لرئاسة الفريق الأبيض خلفا للرئيس المعزول مرتضي منصور، علي التعليق عن إمكانية عمل هدنة مع الأهلي في الصفقات القادمة.

حيث أكد أنه لا يمانع فعل ذلك الشئ مع الأهلي، ولكن إذا ما قرر الفريق الأحمر التفاوض مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، فسيكون من الصعب فعل ذلك.

مشددا أن فتوح سيجدد تعاقده مع الزمالك في الفترة القادمة، وفي حالة التفاوض مع اللاعب من قبل الأهلي. فسيعمل علي التعاقد مع نجوم الفريق الأحمر.

وتحدي حسين لبيب النادي الأهلي، حيث شدد بأنه قادرا علي التعاقد مع لاعبين في الفريق الأحمر، وربما قد يفعل ذلك في الفترة القادمة.

لبيب: أسعي لإعتزال كهربا كرة القدم

وفي سياق آخر، أكد لبيب علي أنه لن يتهاون بشأن الزمالك في غرامة النجم الهارب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي، موضحا أنه سيكون سعيدا في حالة إذا ما اعتزل اللاعب كرة القدم بسبب تلك الغرامة.