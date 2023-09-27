شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الزمالك النهائي من تقسيط غرامة كهربا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد مصدر موثوق داخل نادي الزمالك أن مسئولي الفريق يرفضون بشكل قاطع التهاون في غرامة النجم الهارب محمود كهربا، مهاجم النادي الأهلي الحالي.

حيث شدد المصدر أن اللاعب سيكون ملزما بدفع الغرامة علي دفعة واحدة، ولن يقوم الفريق الأبيض بتقسيط الغرامة من أجل اللاعب، حتي إذا ما كان مصير اللاعب الإعتزال فيما بعد ذلك.

ويري الأهلي أن سداد غرامة اللاعب مجرد وقت، وأن اللاعب متفق مع وكيله والمحامي الخاص به علي كافة التفاصيل، والدليل علي ذلك أنه ما زال قادرا علي مواصلة اللعب، علي الرغم من عدم سداد الغرامة.

هذا وقد صدر حكما نهائيا لصالح الزمالك في هذه القضية، بتغريم كهربا ما لا يقل عن 2 مليون دولار لصالح الفريق الأبيض.

الزمالك يضع كهربا في مأزق

هذا وشددت بعض المصادر أن كهربا مستاء من قرار الزمالك، خاصة أنه كان يأمل بشكل كبير في تقسيط غرامته بعد رحيل مرتضي منصور.