انت الان تتابع بناء على طلب الناديين.. المسابقات تنقل لقاء الاتحاد والفيحاء إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 1:24 مساءً

أعلنت إدارةُ المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، نقلَ ملعب مباراة فريقَي الفيحاء والاتحاد المقررة ضمن الجولة الثامنة، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بناء على طلب الناديين. ويخوض فريقا الفيحاء والاتحاد المباراةَ في توقيتها الجديد الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة 29 سبتمبر، في افتتاح مواجهات الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي. كما أعلنت الإدارةُ أيضًا تأخيرَ انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر، على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار حرصها على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل.

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