انت الان تتابع بعد فشل مشروع المطعم.. "السليمان": هذا هو المطلوب من كل صاحب فكرة مشروع تجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 1:29 مساءً

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان أصحاب الأعمال الناشئة وخاصة الشباب بالحصول على الاستشارات اللازمة، وأن يطلب دراسة جدوى ناجحة من جهة متخصصة، ويقدر المدى الزمني لمراحل تأسيس مشروعه بشكل صحيح، حتى لا يتعثر قبل أن يبدأ، كما حدث مع صاحب مشروع مطعم وجد نفسه غارقاً بالديون. فشل مشروع المطعم وفي مقاله "لماذا فشل مشروعه؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "قرر أن يفتتح مطعماً، فلجأ لبرامج إقراض المنشآت الناشئة للحصول على رأس المال، وبدأ في تجهيز الموقع الذي استأجره وطلب العمالة التي ستشغله، كان يراهن على الجودة ليتميز ويجد له موطئ قدم في ساحة شديدة المنافسة! ما لم يحسب حسابه، هو أن توريد المعدات يستغرق عدة أشهر قابلة للزيادة، بينما بدأ في دفع قيمة إيجار المحل وأجور بعض العمالة ورسوم عملهم قبل أن يبدأ التشغيل، كما أن الجودة تتطلب حصة تسويقية تغطي تكلفتها، فوقع في مأزق المصاريف التشغيلية دون أي تدفقات مالية من التشغيل، فبدأ رأسماله يتآكل ومخاوف الدَّين تحل محل آمال الربح، وبدأت فورة حماسه تتلاشى ويحل محلها القلق والتوتر، وبدلاً من أن يدير مشروعاً أصبح يدير ديْناً! فشل مشروع المطعم مشكلته أنه لم يقم بدراسة جدوى ويعلق "السليمان" قائلاً: "مشكلته أنه لم يقم بدراسة جدوى ناجحة، ولم يقدر المدى الزمني لمراحل تأسيس مشروعه بشكل صحيح، فتعثر قبل حتى أن يخطو! من المهم أن يحصل مؤسسو الأعمال الناشئة وخاصة الشباب على الاستشارات اللازمة قبل بدء مشاريعهم وألا يستهينوا بجودة دراسات الجدوى، وحسب علمي أن هيئة (منشآت) تقدم خدمات الاستشارات وتقييم دراسات الجدوى ضمن برامج دعمها لرواد الأعمال الناشئة وأصحاب الأفكار، فهناك حرص من الدولة على نجاح الأعمال الناشئة وتشجيعها لتسهم في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي!". مشكلته أنه لم يقم بدراسة جدوى نصيحتي لكل صاحب فكرة مشروع تجاري ويتوجه "السليمان" لكل صاحب فكرة مشروع تجاري، ويقول: "أنصح كل صاحب فكرة مشروع تجاري أن يتأنى في خطواته ويستشير أهل الخبرة والتجربة، ولا يندفع خلف الأحلام دون ربطها بالواقع، وألا يقع في فخ مغريات الإقراض دون أن يرسم خارطة دقيقة لنفقاته والمدى الزمني لبدء التدفقات المالية لتشغيل مشروعه والوصول لنقطة التوازن بين مصروفاته وإيراداته، ليقف على أرض صلبة تحفظ لمشروعه الاستقرار والربح.. باختصار.. الأفكار مثل البذور، تحتاج لتربة صالحة وعناية فائقة، ونصيحة أمينة!". نصيحتي لكل صاحب فكرة مشروع تجاري

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