انت الان تتابع مؤشّر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11076" نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أغلق مؤشرُ الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا "158.70" نقطة، ليقفل عند مستوى "11076.94" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها "5.7" مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة "204" ملايين سهم، سجلت فيها أسهم "180" شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم "38" شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "10.00%" و"2.90%".

وكانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.