شكرا لقرائتكم خبر عن 866 لغمًا .. "مسام" يرفع حصيلة الألغام المنزوعة باليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2023، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 866 لغمًا بمختلف مناطق اليمن. منها 10 ألغام مضادة للأفراد، و3 عبوات ناسفة، و125 لغم مضاد للدبابات، و728 ذخيرة غير منفجرة.

أبرز مناطق نزع الألغام

كما نزع فريق "مسام" 12 لغم مضاد للدبابات و141 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و3 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، و5 ألغام مضادة للدبابات و20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

إلى جانب ذلك استطاع الفريق نزع لغم واحد مضاد للأفراد و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب نزع الفريق 100 لغم مضاد للدبابات في مديرية حريب، كما استطاع الفريق في محافظة شبوة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية بيحان، و4 ألغام مضادة للأفراد بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و503 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات و20 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، ولغمين مضادين للأفراد بمديرية صبر، ولغم واحد مضاد للأفراد و34 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

بذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر حتى الآن 2.617 لغم، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 416.360 لغم زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.