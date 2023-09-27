شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البيئي يضبط مُخالفين أشعلا النار في الغطاء النباتي بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بعد ضبطهما.

إشعال النار بالمناطق المحمية

أكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى3 آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.