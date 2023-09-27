شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد وجهة نيمار المقبلة بعد الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، وجهة للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في نهاية الموسم المقبل، أي بعد انتهاء عقده.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد نيمار مع الهلال في صيف 2025، مع خيار التمديد لمدة موسم 2026، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف المنتهي.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن نيمار يخطط للعودة إلى سانتوس البرازيلي في نهاية الموسم المقبل، استعدادًا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وتابعت: "أصدقاء مقربين للغاية من نيمار، قالوا إن اللاعب البرازيلي رفض التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات مع الهلال، نظرا لرغبته في العودة إلى سانتوس قبل المونديال".

وأضافت: "نيمار بالفعل تواصل مع مسؤولي سانتوس، وتحدث معهم عن خطة العودة، وأنه يرغب بقوة في تمثيل الفريق البرازيلي مجددًا، بعد رحيله إلى برشلونة الإسباني، قبل رحلته التالية".

وكنت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، قد أشارت إلى أن نيمار دخل في مشادة قوية مع البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق، عقب مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا، في غرفة الملابس، عندما قام المدرب البرتغالي بتوبيخ اللاعب البرازيلي أمام زملائه في الفريق.