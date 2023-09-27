السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مُخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في الخليج 365 المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.