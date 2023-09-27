السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 866 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2023م، من انتزاع 866 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 10 ألغام مضادة للأفراد، و 3 عبوات ناسفة ، و125 لغماً مضادا للدبابات، و728 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” 12 لغماً مضاداً للدبابات و141 ذخيرة غير منفجرة و 3 عبوات ناسفة في محافظة عدن، و لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و3 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، و 5 ألغام مضادة للدبابات و 20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

كما استطاع الفريق نزع لغم واحد مضاد للأفراد و 5 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب نزع الفريق 100 لغم مضاد للدبابات في مديرية حريب، كما استطاع الفريق في محافظة شبوة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية بيحان، و4 ألغام مضادة للأفراد بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و 503 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، و لغم واحد مضاد للدبابات و 20 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، ولغمين مضادين للأفراد بمديرية صبر، و لغم واحد مضاد للأفراد و 34 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 2.617 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 416 ألفاً و360 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.