السعودية | ديوان المظالم يشارك في ملتقى التطوع القانوني الذي نظمته الهيئة السعودية للمحامين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم ديوان المظالم مشاركته في الملتقى المصاحب لمبادرة ماراثون التطوع القانوني الذي نظمته الهيئة السعودية للمحامين في الفترة من 25 – 27 / 9 / 2023م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف رفع مستوى الوعي القانوني في الأوساط المجتمعية، والمبادرة بنشر التعريف بالأنظمة والإجراءات القانونية.

وتمثلت مشاركة ديوان المظالم في الملتقى بجناح توعوي تم خلاله وعلى مدى ثلاثة أيام، توزيع المواد التوعوية والتعريفية بأنظمة ولوائح القضاء والتنفيذ الإداري وما تتطلبه من عروض وشروحات، بالإضافة إلى التعريف بمنصات ديوان المظالم الرقمية وخطوات التقاضي من خلالها وإجراءاته.

وتأتي مشاركة ديوان المظالم في مبادرة الماراثون والملتقى المصاحب له في سياق تفعيل علاقاتها التشاركية مع قطاعات العمل القضائي والقانوني والهيئات التنظيمية في ذات المجال، وضمن إستراتيجية دائمة لنشر التوعية بالقضاء الإداري كمسؤولية اجتماعية وواجب وطني والمساهمة في تنمية المجال القانوني.