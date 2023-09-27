انت الان تتابع شرطة الطائف تطيح بمواطن ضايق فتاة داخل مركبتها ورش عليها مادة ثلجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن؛ لمضايقته فتاة داخل مركبتها، برشه مادة ثلجية عليها في محتوى مرئي متداوَل.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه "سناب الداخلية"؛ إذ جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الطائف تطيح بمواطن ضايق فتاة داخل مركبتها ورش عليها مادة ثلجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.