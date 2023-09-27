شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الدومينيكاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية والأعمال الدولية والتجارة والطاقة في كومنولث دومينيكا، فينس هندرسون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

المستجدات الإقليمية والدولية

كما ناقش الطرفان خلال لقائهما أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية د. سعود الساطي.