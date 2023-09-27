شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. حملة للتبرع بالدم احتفالا باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، حملة للتبرع بالدم في مقر الفرع بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 93، بالتعاون مع بنك الدم وإدارة العلاقات العامة بمستشفى الثغر في جدة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالإنابة، حسين فلمبان، أن الفعالية تخللها العديد من الأنشطة والأركان التوعوية ومشاركة فاعلة من جمعية "ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية والخيرية، التي نفذت فعاليات متنوعة للموظفين بالاضافة إلى توزيع الهدايا.

دعم المستشفيات

بين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ماجد الخليف، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز دور الفرع وموظفيه تجاه المجتمع، وتماشياً مع دوره الإنساني في دعم المستشفيات، التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم، بالإضافة إلى تعزيز ورفع الوعي بأهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التطوع.

وبين أن فرع الوزارة أتاح العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.