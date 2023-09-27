شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يرعى فعالية التعليم احتفالا باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم، الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، بحضور المدير العام للتعليم بجدة، منال اللهيبي، وقيادات وطلاب وطالبات التعليم بالمحافظة، بمسرح أكاديمية وعد.

وتجول محافظ جدة بمقر الحفل في المعرض الفني المصاحب، الذي جسّد جملة من مظاهر الأصالة والازدهار في بلادنا وإسهام التعليم في منجزات الوطن، وغرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال، من خلال عدد من اللوحات الفنية عن الاحتفاء باليوم الوطني وفق الهوية البصرية لليوم الوطني.

مسيرة توحيد الوطن

ألقت مدير عام التعليم بجدة منال اللهيبي، كلمةً استلهمت فيها ذكرى بناء المجد وصناعة التاريخ للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - ومسيرة توحيد الوطن.

وفي الختام شاهد سموّه والحضور استعراضاً فنياً مسرحياً بعنوان "أخبروا الأرض.. أنّا نحلم ونحقق"، يحكي مشاعر منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي بمناسبة اليوم الوطني.