شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تتجول في أول مصنع للسيارات الكهربائية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة "اليوم"، أول مصنع للسيارات الكهربائية بالمملكة بعد افتتاحة رسمياً، إذ بدأت منشأة AMP-2 بعملية تجميع الأجزاء المفككة للسيارات، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5000 سيارة.

وتتمثل المرحلة الأولية لأعمال المنشأة في إعادة تجميع "مكونات" سيارات Lucid Air المصنّعة مسبقاً في منشأة التصنيع AMP-1 التابعة للشركة في مدينة كازا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية.

السيارات الكهربائية

تسعى "لوسِد" لتحويل AMP-2 إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع 150,000 سيارة سنوياً، وتعد منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، وسيتم إنتاج سيارات "لوسِد" الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق المملكة والتصدير إلى أسواق أخرى.

وتلقت منشأة AMP-2 دعما كبيرا من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة.

ومن خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم "لوسِد" في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.

اقتصاد أكثر استدامة

قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "لوسِد"، خلال افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة: "يسرنا تحقيق الإنجاز التاريخي اليوم بافتتاح أول منشأة لتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية، والتي ستنتج سياراتنا الكهربائية الحائزة على جوائز وتدعم مساعي المملكة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً. ومع مضي السعودية قدماً نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، تمهد منشأتنا الطريق لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة وتوسيع سلسلة التوريد، ويسرنا أن نحظى بدعم الحكومة السعودية لتنمية المواهب المحلية في قطاع التكنولوجيا، ونتطلع إلى تقديم السيارات المجمّعة في مصنعنا للعملاء داخل المملكة وخارجها".

وستكون منشأة AMP-2 بمثابة محرّك للابتكار، وخلق فرص العمل، ودعم المواهب السعودية المحلية، وتوفير التدريب على تطوير المهارات المتخصصة. وبتوقيعها اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تتوقع "لوسِد جروب" توظيف مئات المواطنين السعوديين خلال السنوات القليلة الأولى على أن يصل عددهم بنهاية المطاف إلى الآلاف.

ويهدف الاستثمار المشترك بين "لوسِد" وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى اجتذاب المواهب السعودية وتدريبها والاحتفاظ بها لبناء كوادر وطنية عالية المهارة انسجاماً مع رؤية 2030.

ويشكّل الموقع الاستراتيجي للمنشأة بالقرب من مدينة جدة عاملاً إضافياً لتحقيق النمو وتوسيع نطاق سلسلة التوريد المحلية، الأمر الذي يعزز مستويات الطلب للموردين المحليين ويحفز النمو على المدى الطويل. كما أن موقع جدة المتميز على ساحل البحر الأحمر يتيح للمنشأة الوصول إلى سلسلة التوريد عن طريق البر والبحر معاً، ويمكّن "لوسِد" مستقبلاً من تصدير سياراتها الكهربائية الفاخرة إلى مناطق أخرى.

مراسم الافتتاح

قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسِد" في الشرق الأوسط: "يشكّل افتتاح منشأة AMP-2 اليوم مصدر فخر لنا جميعاً في ’لوسِد‘، إذ نساهم بالخطوة التاريخية في خلق قيمة اقتصادية طويلة المدى للمملكة. وكان من دواعي سرورنا أن نطرح سيارتنا الكهربائية الأولى والأكثر تطوراً Lucid Air في المملكة في وقت سابق من هذا العام. ويشكّل افتتاح منشأتنا اليوم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بداية عمليات الإنتاج لتجميع السيارة العالمية في المملكة. وتتيح لنا المنشأة، إلى جانب منشأتنا الحالية AMP-1 في أريزونا، تنفيذ الاتفاقية الموقعة مؤخراً مع الحكومة السعودية لشراء ما يصل إلى 100.000 سيارة على مدى عشر سنوات، مع التزام مبدئي بشراء 50.000 سيارة وإمكانية شراء ما يصل إلى 50.000 أخرى خلال الفترة نفسها".

جرت مراسم افتتاح منشأة AMP-2 رسمياً ضمن فعالية رفيعة المستوى لكبار الشخصيات، بحضور ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة؛ وتركي النويصر، رئيس مجلس إدارة "لوسِد جروب"؛ وبيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة؛ وفيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسِد" في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات من مؤسسات مرموقة.