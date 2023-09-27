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السعودية | وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان السيد جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، معالي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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