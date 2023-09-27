مكة تتصدر ذبائح الأبقار المحلية والرياض في المستورد

تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد الأبقار المحلي المذبوحة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال العام الماضي، بـ 51.662، في وقت تصدرت منطقة الرياض عدد الأبقار المستورد المذبوحة بـ 94.954، ولم تسجل أي أبقار محلية مذبوحة خلال العام.

وبلغت عدد المواشي المذبوحة تحت إشراف وزارة البيئية والمياه والزراعة على مستوى المناطق الإدارية في المملكة 2022، بجميع أنواعها 8.787.576 رأسا، بينما سجلت عدد المواشي "الماعز محلي " في المناطق 1.379.138، وسجل عدد الماعز المستورد المذبوح 976.579، بينما بلغ عدد الضأن المحلي المذبوح 4.084.414، والضأن المستورد المذبوح 1.573.636، والأبقار المحلية المذبوحة 102.528، والأبقار المستوردة 202.528، فيما بلغ عدد الإبل المحلي المذبوح 357.430، والإبل المستورد 112.323.

الأبقار المحلية المذبوحة بالمناطق

مكة المكرمة

51.662

عسير

16890

الشرقية

8211

القصيم

7522

نجران

7517

الباحة

5880

جازان

2926

الجوف

1224

تبوك

401

حائل

160

المدينة المنورة

135

الرياض

لم تسجل أي أبقار محلية مذبوحة