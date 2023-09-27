إصدار تراخيص جديدة لشركات حجاج الخارج 

وطرحت الوزارة على القطاع الخاص فرصة الحصول على تراخيص مقدمي خدمة حجاج الخارج، لبمدة (5) أعوام
قابلة للتجديد بعد توفر اشتراطات الوزارة للتجديد، شريطة التقدم في المواعيد المحددة منها في منصات الإعلام المختارة من الوزارة.
وفي هذا الطرح تستهدف الوزارة الترخيص لعدد من شركات تقديم الخدمة بما يتوافق مع الاحتياج وأعداد الحجاج، ويجوز لها تعليق منح التراخيص لشركات جديدة، ويجوز لها تخفيض أو زيادة عدد الحجاج للشركات المرخص لها وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات والمصلحة العامة، كما يحق للوزارة نشر تقييم اداء الشركات المرخصة بشكل سنوي بالوسائل التي تراها الوزارة لضمان تحقق الشفافية لدى الحجاج او من يمثلهم، وبهذا تكون وزارة الحج بدأت في التوسع العددي للشركات التي يحق لها خدمة حجاج الخارج من خلال نظام المسار الإلكتروني، حيث ستتمكن الشركات المرخصة الجديدة من تقديم تأشيرة الحج مع باقة من البرامج المنوعة لرحلة الحج وتسويقها خارجيا.
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