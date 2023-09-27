إصدار تراخيص جديدة لشركات حجاج الخارج 

أطلقت وزارة الحج والعمرة خاصية التقدم للحصول على ترخيص شركات جديدة لحجاج الخارج وفق عدد من الاشتراطات الميسرة أهمها الكفاءة المالية ووجود اشتراك للشركات المتقدمة لدى التأمينات الاجتماعية يثبت ان لديها عدد من الموظفين وتوفر مكاتب في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى أن أحد أعضاء الشركة المتقدمة يكون قد سبق له العمل في خدمة حجاج الخارج بموجب خطاب رسمي (شرط تخصصي) وأن يكون رأس مال الشركة 500 ألف ريال بالإضافة إلى مجموعة من نقاط المفاضلة للشركات المتقدمة خلال الأيام القادمة.

وطرحت الوزارة على القطاع الخاص فرصة الحصول على تراخيص مقدمي خدمة حجاج الخارج، لبمدة (5) أعوام

قابلة للتجديد بعد توفر اشتراطات الوزارة للتجديد، شريطة التقدم في المواعيد المحددة منها في منصات الإعلام المختارة من الوزارة.

وفي هذا الطرح تستهدف الوزارة الترخيص لعدد من شركات تقديم الخدمة بما يتوافق مع الاحتياج وأعداد الحجاج، ويجوز لها تعليق منح التراخيص لشركات جديدة، ويجوز لها تخفيض أو زيادة عدد الحجاج للشركات المرخص لها وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات والمصلحة العامة، كما يحق للوزارة نشر تقييم اداء الشركات المرخصة بشكل سنوي بالوسائل التي تراها الوزارة لضمان تحقق الشفافية لدى الحجاج او من يمثلهم، وبهذا تكون وزارة الحج بدأت في التوسع العددي للشركات التي يحق لها خدمة حجاج الخارج من خلال نظام المسار الإلكتروني، حيث ستتمكن الشركات المرخصة الجديدة من تقديم تأشيرة الحج مع باقة من البرامج المنوعة لرحلة الحج وتسويقها خارجيا.