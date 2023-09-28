شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يجيب على أبرز أسئلة مخالفة عدم وجود تأمين على المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023.

وأوضحت أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سار على المركبة.

أبرز الأسئلة

أوضح المرور عبر "إكس"، أبرز الأسئلة الشائعة عن أتممة مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.

في كل المدن

هل سيطبق الرصد الآلي للمخالفة في مدن المملكة كافة؟

أجاب المرور: "نعم، سيطبق في مدن ومحافظات المملكة كافة".

مرة كل 15 يوما

ما آلية رصد المخالفة؟

ترصد المخالفة مرة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة.

مخالفة مستقلة

هل رصد المخالفة مرتبط بوجود مخالفة أخرى؟

أكد المرور أن المخالفة ترصد بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.

المخالفات الحديثة

هل عدم وجود تأمين سار للمركبة يُعد مخالفة حديثة؟

مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره وتم أتممتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى.

صلاحية التأمين

كيف يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة؟

1 - الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

2- الذهاب إلى خدمات المركبات > استعلامات.

3- اختر صلاحية التأمين على المركبات.

4- تعبئة الحقول المطلوبة: رقم الهوية - رقم اللوحة - الرمز المرئي.

5 - سيتم عرض صلاحية التأمين.

قيمة المخالفة

كم تبلغ قيمة المخالفة؟

أوضح المرور أن قيمة المخالفة هي (100-150) ريال.