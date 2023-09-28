شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 23 جهة.. تدشين مهرجان الفل والنباتات العطرية في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان مساء الأمس، فعاليات مهرجان "الفل والنباتات العطرية 2023" الذي ينظمه فرع وزارة البيئة المياة والزراعية بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، بحديقة الشهداء.

وتَجوَّلَ أميرِ المنطقة في خيمة الفل، التي تمثل مشاركة أكثر من 23 جهة حكومية وأهلية و 48 أسرة منتجة، مستمعاً إلى شرح من مدير عام فرع البيئة والمياة والزراعة بجازان، محمد بن علي آل عطيف، عن المهرجان الذي يهدف إلى دعم القطاع الزراعي من خلال مساعدة ملاك مزارع الفل بتسويق وبيع إنتاجهم داخل وخارج المنطقة، وتحفيزهم على استخلاص مشتقات الفل والنباتات العطرية في منتجات أخرى تحقق عوائد اقتصادية عالية على المجتمعات المحلية.

تمكين الباعة والأسر المنتجة

كما دشّن سموه 10 حاضنات نموذجية بحديقة الشهداء، سعيًا من أمانة منطقة جازان، لتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة، انطلاقًا من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم بتوفير مواقع محددة ومكتملة الخدمات لهم، بما يمكنهم من عرض منتجاتهم بيسرٍ وسهولة ووفق طرق جمالية منظمة.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان عبد الله الصقر، ومحافظ أبو عريش شاهر بن شهاب الجفناوي وأمين منطقة جازان يحي الغزواني وعدد من المسؤولين.