شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.. مواجهات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإعلان عن قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

ويتواجد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 16 فريقًا، منهما 14 ناديًا في دوري روشن السعودي، وناديين من دوري يلو، وهما: الفتح،الشباب، التعاون، الوحدة، والهلال، الحزم، النصر، الاتفاق، الأهلي، أبها، الفيحاء، الاتحاد، الخليج، ضمك، النجمة، الفيصلي.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، صدام بين النصر أمام الاتفاق، والاتحاد ضد الفيحاء.

نتائج قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

الخليج أمام ضمك

الفتح ضد الشباب

الهلال أمام الحزم

الأهلي ضد أبها

التعاون أمام الوحدة

النصر ضد الاتفاق

النجمة أمام الفيصلي

الاتحاد ضد الفيحاء