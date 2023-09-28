استعادة 200 ألف م2

واعتمدت الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات، على دراسة الحي لتحديد التعديات، وتسليم بلدية الجنوب الفرعية أعمال التنفيذ، التي بدورها انتهت من إزالة المخالفات والتعديات بنسب إنجاز كبيرة، بينما يستمر العمل في إزالة المخالفات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضافر الجهود وتسخير الإمكانات كافة، وفق ما تنص عليه الأنظمة بشأن المحافظة على الأراضي والمرافق العامة، ومنع محاولات التعدي عليها مستقبلًا، وتحقيق المصلحة العامة.
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