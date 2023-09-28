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استعادة 200 ألف م2

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استعادت أمانة محافظة جدة عددا من المواقع المخصصة للحدائق والمرافق العامة على مساحة 268.203 م2 في حي الأمير فواز للإسكان التعاوني، وذلك ضمن أعمال الرصد الميداني للمخالفات في الأحياء والمخططات السكنية.

واعتمدت الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات، على دراسة الحي لتحديد التعديات، وتسليم بلدية الجنوب الفرعية أعمال التنفيذ، التي بدورها انتهت من إزالة المخالفات والتعديات بنسب إنجاز كبيرة، بينما يستمر العمل في إزالة المخالفات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضافر الجهود وتسخير الإمكانات كافة، وفق ما تنص عليه الأنظمة بشأن المحافظة على الأراضي والمرافق العامة، ومنع محاولات التعدي عليها مستقبلًا، وتحقيق المصلحة العامة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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