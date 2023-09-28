أسبوع إعلامي في جامعة أم القرى

وسيضم الأسبوع الإعلامي بنسخته الأولى العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية مع نخبة مميزة من المتحدثين والمتحدثات من أهل الخبرة والاختصاص، لمناقشة المواضيع المرتبطة الإعلام والتقنية، ومن أبرزها:
- صناعة المحتوى الإعلامي.
- مستقبل الإعلام في ظل الذكاء الاصطناعي.
- تأثيرات الإعلام الرقمي على الجماهير.
- مستقبل التحقق من الأخبار الكاذبة.
كما تم إعلان المسابقة التي سينظمها قسم الإعلام بهذه المناسبة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، بعنوان «نجم/ نجمة الأسبوع الإعلامي»، والتي تستهدف إبراز مواهب الطلاب والطالبات في صناعة الرسائل الإعلامية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وذلك في موعد مشاركة أقصاه 24 من سبتمبر الحالي.
وصرح رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى، الدكتور أيمن بن إبراهيم السعيدي: «القطاع الإعلامي يتغير بسرعة مهولة مع تغيرات التقنية اليوم، ونحن بحاجة في هذا العصر لتفهم هذه الطبيعة المتغيرة، ومواكبتها بكل طاقاتنا العِلمية والعَملية».
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