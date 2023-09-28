"بر الوسقة" تشارك في حفل اليوم الوطني الـ93 بالليث

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محمد بن مسعود - الدمام - شاركت جمعية البر الأهلية بالوسقة جنوب محافظة الليث بحفل اليوم الوطني السعودي الـ93 المقام في محافظة الليث. ‫وقد تمت المشاركة بمعرض تعريفي بالجمعية وأنشطتها وكلمة قدمها المشرف العام على الجمعية علي البركاتي بعنوان التطوع الوطني وأهدافه تطرق من خلالها للتطوع وفق رؤية 2030 . ‫ وتشرف ركن الجمعية بزيارة لمحافظ الليث عمران الزهراني واطلع على أعمال الجمعية وما تقدمه من خدمات لمستفيديها، وأعجب بما رأى وأثنى على الجمعية والقائمين عليها.

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