نيوكاسل يُقصي مانشستر سيتي ويبلغ ثُمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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محمد بن مسعود - الدمام - نجح نيوكاسل يونايتد في إقصاء مانشستر سيتي من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد تغلُّبه عليه بهدف دون رد مساء أمس الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك".

ويدين نيوكاسل بالفضل إلى مهاجمه السويدي ألكسندر إيساك صاحب هدف الانتصار الوحيد، الذي سجله في الدقيقة الـ53 من زمن المباراة.

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