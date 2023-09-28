بئران بالنقيحاء و4 خزانات بالرويكبة والمشعلية

تجاوبًا مع ما نشرته « دوت الخليج » بعددها الصادر الخميس 4 ذي الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023، بعنوان «عدود البادية تعطلت فشحت المياه»، تم الإعلان عن تنفيذ بئرين بالنقيحاء و 4 خزانات تشغيلية بالرويكبة والمشعلية بسعة 100 ألف متر مكعب وكذلك خط ناقل بطول 56.9 كم.

جاء ذلك عندما وقف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي على جاهزية عدد من المشاريع المائية والبيئية والزراعية بمنطقة نجران ومحافظاتها.. وبذلك تنتهي معاناة أهالي البادية والبدو الرحل ومالكي الماشية وعدد من المناطق النائية والصحراوية الذين اشتكوا كثيرا من تعطل العديد من العدود التي كانت مصدر سقيا لهم ولماشيتهم وإيلهم.

شبكات الشمالية

وقف الوزير الفضلي على استكمال شبكات مياه الشرب للمحافظات الشمالية (يدمة وحبونا وبدر الجنوب) وذلك لاستكمال ثلاث محطات مياه شرب وتتكون كل محطة من خزان أرضي سعة 2500 متر مكعب مع المباني والمرفقات.

كما تم الوقوف على مشروع خطوط النقل الرئيسية لشبكات الصرف الصحي لأحياء جنوب نجران بنجران، ويستهدف المشروع الاستفادة من الأصول القائمة والتوسع في تغطية خدمات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وتنفيذ خطوط ناقلة لمياه الصرف الصحي بأطوال 7.7 كم لقطر 1200 متر مكعب، وتنفيذ خط طرد بطول 13.3 كم وتنفيذ محطة لرفع مياه الصرف الصحي.

خزان نجران

كان الوزير الفضلي تفقد مشروع خزان نجران العالي والذي يبلغ طوله 103 أمتار وبسعة تخزينية 800 متر مكعب، جاء ذلك بعد أن وقف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي ميدانيا على توسعة مشروع جاب المياه لمنطقة نجران والمحافظات الشمالية خلال المرحلة الأولى.