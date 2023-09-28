تنطلق الجمعة.. السعودية تستضيف بطولة كمال الأجسام الشهيرة "مستر يونيفيرس"

تنطلق غدًا الجمعة في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وعلى مدى يومي 29- 30 سبتمبر الجاري، بطولة "مستر يونيفيرس" لكمال الأجسام، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، بوصفها بطولة للهواة والمحترفين، ومؤهلة مباشرة إلى بطولة "Mr and Ms World" البطولة الكبرى في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وستنطلق البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية رفائيل ساتونجا، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والعالمية، وسيتم اختيار لاعبي المنتخب السعودي لكمال الأجسام من هذه البطولة للمشاركة في بطولة العالم المقامة في إسبانيا.

وتضم فئات البطولة: فئة للهواة وهي فئة بناء الأجسام للرجال من وزن 65 إلى أكثر من 95، وفئة بناء الأجسام للشباب من وزن 75 إلى أكثر من 75، وفئة بناء الأجسام من عمر 40 حتى 50 عامًا، أما فئة كلاسيك بناء الأجسام "رجال" من 170 سم إلى أكثر من 178 سم، والشباب فئة مفتوحة، والماستر فئة مفتوحة، إلى جانب عدد من الفئات الأخرى المخصصة للمحترفين والهواة.