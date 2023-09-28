انت الان تتابع النفط يرتفع إلى 96.7 دولارًا بدعم تراجع المخزونات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 5:33 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة؛ إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية. وبحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا إلى 96.71 دولارًا للبرميل بحسب "رويترز". وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا إلى 93.88 دولارًا.

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