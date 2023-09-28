انت الان تتابع غدًا.. الكرة الأرضية تشهد آخر قمر عملاق لـ2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 5:35 صباحاً

تشهد الكرة الأرضية غدًا الجمعة، آخر قمر عملاق لسنة 2023، والذي يحمل اسم "قمر الحصاد"، وستبلغ نسبة لَمَعانه 100%؛ إذ سيبدو القمر المكتمل أقرب وأكثر إشراقًا من البدر المعتاد. وسيظهر حجم القمر أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا من البدور المكتملة الأخرى خلال العام، نظرًا لقربه النسبي من الأرض في هذا الوقت. ويُعتبر هذا البدر العملاق الرابع والأخير لهذا العام؛ حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض.

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