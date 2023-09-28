انت الان تتابع أمطار وعواصف وفيضانات محتملة.. قنصلية المملكة لدى إسطنبول تنبّه المواطنين بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 5:38 صباحاً

نبّهت قنصلية المملكة العربية السعودية لدى إسطنبول، إلى ما أصدرته الأرصاد الجوية التركية من تحذير بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس. وأوصت القنصليةُ المواطنينَ بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك. وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار الساعة 24/7 على أرقام (00905309552120)، (00902122819140)، أو عبر مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (00966920033334)، أو البريد الإلكتروني عبر [email protected] و [email protected]

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