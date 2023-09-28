انت الان تتابع يتعذر خلالها استخدام بعض الخدمات.. تحديثات مجدولة لأنظمة "أبشر" غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 5:45 صباحاً

كشفت منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، عن وجود تحديثات مجدولة لأنظمة المنصة يوم غد الجمعة. وأوضحت المنصة أن عملية التحديث ستبدأ الساعة الـ12 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا، منبهة من أنه قد يتعذر خلال فترة التحديث استخدام بعض الخدمات. ونصحت جميعَ العملاء بضرورة إنجاز وإتمام الخدمات الإلكترونية المهمة قبل موعد التحديثات بوقت كافٍ.

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