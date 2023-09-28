انت الان تتابع أمانة الرياض تعتمد 18 مخططًا بمساحة 31.3 مليون م2 خلال النصف الأول 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 6:03 صباحاً

اعتمدت أمانة منطقة الرياض، 18 مخططًا في المدينة خلال النصف الأول من 2023، منها 11 مخططًا اعتُمدت أوليًّا، و7 نهائيًّا، بإجمالي مساحة بلغت 31.263.310 م2، شملت مرافق سكنية وتعليمية ومدنًا طبية وإعلامية؛ وذلك بهدف مواكبة النمو العمراني المتسارع بالعاصمة. وأوضحت الأمانة أن حصة الأراضي السكنية من المخططات بلغت 22.878 قطعة، و444 عمارة سكنية بإجمالي مساحة بلغت 11.214.480م2، بما يعزز التنمية الحضرية ويلبي متطلبات النهضة العمرانية. وأضافت أن الأراضي المخصصة للخدمات العامة شملت الطرق وممرات المشاة والمواقف، والحدائق والمسطحات الخضراء والأودية، والمساجد وخدماتها، إلى جانب المرافق الأمنية والحكومية، والاستثمارات والمرافق البلدية والتعليمية والصحية. وبينت الأمانة أن اعتماد المخططات يسهم في مواكبة النمو العمراني المتسارع في العاصمة، وتوفير وحدات سكنية تعزز من زيادة المعروض أمام المواطنين، إلى جانب تحقيق مستهدفات التنمية في المدينة، ودعم اقتصادها وزيادة إيراداتها.

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تعتمد 18 مخططًا بمساحة 31.3 مليون م2 خلال النصف الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.