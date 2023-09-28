"الإحصاء": انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.3% في الربع الثاني من 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023، وانخفاض معدل بطالة السكان إلى 4.9٪ خلال الربع الثاني لعام 2023، مع تراجع معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 15.7% عن أرقام الربع السابق.

وتزامَنَ التحسن الواضح في معدل البطالة مع الطفرة التي يشهدها نمو الاقتصاد السعودي؛ مما يدعم إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين.

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