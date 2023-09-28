السعودية | زيادة مدة “الدراسات العليا” بجامعة الملك خالد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أقرّ مجلس جامعة الملك خالد خلال اجتماعه الثاني للعام الجامعي 1445هـ، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي وحضور أعضاء وعضوات المجلس، عدداً من توصيات التعيين والابتعاث.

ووافق المجلس خلال الاجتماع، على زيادة مدة دراسة برامج الدراسات العليا في المراحل الثلاث “الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه” بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة، إلى جانب الموافقة على توصيات لجنة المراجعة في اجتماعيها السابع والثامن للعام المالي 2023م.

وتضمّنت قرارات المجلس الموافقة على توصيات لجنة الاستثمار في اجتماعها الرابع للعام المالي 2023م، بالإضافة إلى تكليف المراقب المالي للإيرادات البديلة وصندوق الطلاب، والموافقة على تعديل بعض الضوابط والقواعد التنفيذية.

وشملت كذلك الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا، وتعيين ونقل عددٍ من أعضاء هيئة التدريس.