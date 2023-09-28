السعودية | “المرور”: مخالفات “التأمين” كل “15 يوم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حددت الإدارة العامة للمرور، آلية رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ، على المركبة إلكترونياً، مرة كل 15 يوماً.

وأكدت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة، سيطبق في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتم أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بمخالفة أخرى.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين، على المركبة من خلال الدخول لحساب “أبشر”، ثم الذهاب إلى (خدمات المركبة) ثم (استعلامات)، ومن ثم اختبار صلاحية التأمين على المركبة، ثم تعبئة الحقول المطلوبة وبعدها سيتم عرض صلاحية التأمين.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور قد حددت يوم الأحد المقبل الذي سيوافق الأول من أكتوبر، موعداً لرصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبات، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة تتراوح بين (100- 150) ريالا.