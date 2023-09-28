السعودية | أمطار وعواصف وفيضانات محتملة.. قنصلية المملكة لدى إسطنبول تنبّه المواطنين بتركيا

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار وعواصف وفيضانات محتملة.. قنصلية المملكة لدى إسطنبول تنبّه المواطنين بتركيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
نبّهت قنصلية المملكة العربية السعودية لدى إسطنبول، إلى ما أصدرته الأرصاد الجوية التركية من تحذير بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس.
وأوصت القنصليةُ المواطنينَ بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.
وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار الساعة 24/7 على أرقام (00905309552120)، (00902122819140)، أو عبر مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (00966920033334)، أو البريد الإلكتروني عبر
[email protected] و [email protected]