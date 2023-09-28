السعودية | الإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023، وانخفاض معدل بطالة السكان إلى 4.9٪ خلال الربع الثاني لعام 2023، مع تراجع معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 15.7% عن أرقام الربع السابق.