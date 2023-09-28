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السعودية | الإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023، وانخفاض معدل بطالة السكان إلى 4.9٪ خلال الربع الثاني لعام 2023، مع تراجع معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 15.7% عن أرقام الربع السابق.

وتزامَنَ التحسن الواضح في معدل البطالة مع الطفرة التي يشهدها نمو الاقتصاد السعودي؛ مما يدعم إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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