انت الان تتابع هطولات ورياح في 5 مناطق.. "الأرصاد": هذه "أبرز ظواهر الخميس الجوية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 8:01 صباحاً

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية بنفس المناطق. وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 44 مئوية بالمدينة المنورة، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 16 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في الدمام 95%.

كانت هذه تفاصيل خبر هطولات ورياح في 5 مناطق.. "الأرصاد": هذه "أبرز ظواهر الخميس الجوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.