السعودية | سفارة المملكة في المكسيك تحتفي باليوم الوطني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أقامت سفارة المملكة في المكسيك حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 تحت شعار “نحلم ونحقق”، بمقر دار السكن في مدينة مكسيكو سيتي، بحضور ممثل وزارة الخارجية المكسيكية السيد أوكتافيو تريب، ورئيسة لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس النواب النائبة أديلا راموس، إضافةً إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المكسيك وعددٍ من الشخصيات المؤثرة في القطاعين العام والخاص وبعض المواطنين.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك، هيثم بن حسن المالكي، في كلمةٍ له بهذه المناسبة، أن المملكة تحتفل هذه الأيام بهذه المناسبة الوطنية التي نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حيث نفتخر كثيراً كسعوديين بهذه المناسبة لأنها تضيف على بلادنا عاماً جديداً من مسيرة التوحيد والبناء والتقدم والازدهار، مشيرًا إلى ما حققته المملكة من تقدم وازدهار في ظل المشاريع الطموحة التي أطلقتها ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشاد السفير المالكي بعلاقات الصداقة والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين المملكة والمكسيك في كثيرٍ من المواضيع الثنائية والدولية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتخلّل الحفل إقامة معرض ثقافي سلَّط الضوء على الأزياء السعودية التقليدية والتنوع الثقافي فيها على مستوى مختلف مناطق المملكة وكيفية تماثلها مع صناعة الأزياء في المكسيك في حين تضمن الجزء الثاني من المعرض أعمال الفنانين التشكيليين السعوديين كرافد ثقافي يعكس أهمية هذا الفن وتطوره على المستوى الوطني بالمملكة، كما تضمن أيضاً ركناً للمأكولات الشعبية لتعريف الحضور بما يتميز به المطبخ السعودي من تنوع وثراء.