انت الان تتابع حملة "الأمراض المزمنة".. "تجمع مكة الصحي" يقدم خدماته لـ600 مواطن ومقيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 9:01 صباحاً

قدّم التجمع الصحي بمكة المكرمة خدمة الفحص المبكر عن الأمراض المزمنة وهشاشة العظام لأكثر من 600 مواطن ومقيم، خلال انطلاق الحملة الميدانية منذ خمسة أسابيع. وبيّن التجمع أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة يتم إحالتها إلى المراكز الصحية، مشيرةً إلى أنه جرى خلال الحملة إحالة أكثر من 120 سيدة للمستشفيات المخصصة للكشف عن سرطان الثدي. وأكد التجمع الصحي أن هذه الحملة لتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الفحص المبكر وعمل الفحوصات اللازمة للسمنة وهشاشة العظام وسكري الدم والضغط والدهون في منطقة مكة المكرمة وخليص والكامل ستستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

كانت هذه تفاصيل خبر حملة "الأمراض المزمنة".. "تجمع مكة الصحي" يقدم خدماته لـ600 مواطن ومقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.