شكرا لقرائتكم خبر عن القمر العملاق الأخير يزين سماء المملكة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُرصد، غدًا الجمعة 29 سبتمبر، القمر البدر العملاق الرابع والأخير هذا العام. حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط.

وحسب الجميعة الفلكية بجد، يسمى بـ "قمر الحصاد" بهذا الوقت من العام، وسيكون واضحًا للمشاهدة طوال الليل بسماء السعودية والوطن العربي.

القمر البرتقالي

يُذكر أن الجميعة الفلكية في جدة، أعلنت في بداية العام، تحديدًا 6 يناير، رصد القمر البدر لشهر جمادى الآخرة بسماء السعودية والوطن العربي، وهو أول بدر في فصل الشتاء والأول في العام الجديد 2023 .

الجمعية صرحت عبر موقع التدوينات القصيرة "إكس"، إن القمر ظهر فوق الأفق الشمالي الشمال الشرقي مع غروب الشمس.