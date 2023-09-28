السعودية | الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام و المسجد النبوي تسخر الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي بيت الله العتيق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

وفرت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام و المسجد النبوي عددًا من الروبوتات الذكية التي تقوم على خدمة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام .

ويبرز “روبوت التعقيم” الذي يعمل لتعقيم جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي ، وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي، ويعمل الروبوت (5-8) ساعات من دون أي تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.8) لترًا، يستهلك منها لترين كل ساعة تقريباً، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل جولة.

كما يعمل “الروبوت التوجيهي الذكي” على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد، كما يدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة وهي اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية, فيما يحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدو المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

أما “الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم، فإنه يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، حيث يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة والتي تستغرق (10) دقائق، ‏، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، ويعمل لمدة ثمان ساعات، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.