شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه صدمة مدوية لـ الهلال - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، السبت المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الخميس، أخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، بالتزامن مع استعدادات الفريق لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الاتفاق القادمة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

الرياضية تكشف مفاجأة عن الربيعي

وأكدت صحيفة الرياضية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر استبعاد الحارس محمد الربيعي من التدريبات الجماعية للفريق، دون أن يجتمع معه، حيث تم إبلاغه من جانب الجهاز الإداري بالنادي.

يذكر أن مجمد الربيعي كان قد وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث سينتقل للزعيم بعد انتهاء عقده بشكل رسمي مع الأهلي