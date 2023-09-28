"الجبير" يلتقي وزير خارجية سورينام ويبحثان الموضوعات المتعلقة بالبيئة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 10:24 صباحاً

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة باريماروبو، وزير خارجية جمهورية سورينام ألبرت رامدين، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية سورينام. وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المتعلقة بالبيئة والمناخ والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.

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