بالعربية والصينية والإنجليزية.. مدرسة بالأفلاج تحتفل بذكرى اليوم الوطني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 10:50 صباحاً

بعدد من اللغات (العربية والصينية والإنجليزية) ترجم طلاب ثانوية الملك فهد بالأفلاج، مشاعر الحب والولاء والانتماء والاعتزاز بالوطن في الحفل الذي نظمته إدارة المدرسة صباح اليوم الخميس. وشهد الحفل الذي أقامته المدرسة اليوم، حضور مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة ومساعده للشؤون المدرسية راشد العجالين وعدد من مشرفي إدارة التعليم، تنوعت خلاله فقرات الحفل، وتضمنت قصائد شعرية وطنية وأوبريت، وكلمات خطابية بلغات عربية وأجنبية، وكلمة لمدير المدرسة أحمد الخرعان، كما تناغمت مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته في فقرات الحفل التي قدّمها طلاب ومعلمي المدرسة. يُذكر أن مدارس الأفلاج بكافة مراحلها (بنين وبنات) قد نظمت احتفالات متنوعة على مدار هذا الأسبوع، كما شاركت معظم مدارس المحافظة في الحفل الذي رعاه محافظ الأفلاج على مسرح إدارة التعليم أمس الأربعاء.

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