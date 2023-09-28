انت الان تتابع 155 ملعبًا ومتنزهات وأماكن ترفيهية.. متنفس أهالي مكة إلى "جودة الحياة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 10:52 صباحاً

وفّرت أمانة العاصمة المقدسة، أماكن ترفيهية وحدائق وملاعب للأهالي والسكان والزوار للإسهام في تعزيز الوعي الصحي والرياضي، والارتقاء بجودة الحياة، التي تُعد أحد مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"واس"، أن الأمانة حرصت على إنشاء العديد من الملاعب الرياضية والمسارات المخصصة لرياضة المشي والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية؛ لإتاحة ممارسة الرياضة وسط أماكن مهيأة وبيئة مثالية، وبما يؤكد أن النمط الصحي المتوازن يُعَد أحد أهم مقومات جودة الحياة، وتلبية لاحتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة. وأضاف أن عدد الملاعب الرياضية بمكة المكرمة بلغ (155) ملعبًا، منها (111) ملعب كرة قدم و(8) ملاعب كرة سلة و(33) ملعب كرة طائرة و(3) ملاعب تنس، كما يوجد حاليًا مشروعان متخصصان في أعمال تشغيل وصيانة النوادي والملاعب والساحات بمكة المكرمة؛ مبينًا في السياق ذاته أنه تم اقتراح عدد من المواقع ضمن العقد المقترح بخطة 2024 لإنشاء ملاعب كرة قدم، وملاعب بادل، وملاعب متعددة الأغراض؛ وذلك ضمن خطة الأمانة للتوسع في مختلف المجالات الرياضية المتنوعة لتشجيع مختلف الأعمار على ممارسة الرياضة.

كانت هذه تفاصيل خبر 155 ملعبًا ومتنزهات وأماكن ترفيهية.. متنفس أهالي مكة إلى "جودة الحياة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.